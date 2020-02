ALL STAR GAME: Αρχίζει η δράση στην Κρήτη

Ξεκινάει σήμερα η γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, το ΕΚΟ All Star Game στα «Δυο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 24ου EKO All Star Game ανοίγει σήμερα στα «Δύο Αοράκια», όπου θα διεξαχθούν το EKO All Star Game ΟΣΕΚΑ (3μ.μ.)και ακολούθως η αναμέτρηση των All Time Stars απέναντι στους Rising Stars (5μ.μ.).

Oι ομάδες θα αποτελούνται από τους

ALL TIME STARS: Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Αντώνης Φώτσης, Εβίνα Μάλτση, Στέλλα Καλτσίδου, Ευθύμης Ρεντζιάς, Γιώργος Καλαϊτζής, Δημήτρης Παπανικολάου, Μανώλης Παπαμακάριος, Γιάννης Γιαννούλης, Νίκος Χατζής, Μανώλης Χαλκιαδάκης, Γιώργος Κούμουλος, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Μπάνε Πρέλεβιτς.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Νίκος Τούλης- Σταύρος Μυκονιάτης (Ρέθυμνο)

MANAGERS: Γιώργος Χήνας (Α.Ε.Κ.)- Τάσος Τριαντάφυλλος (Ρέθυμνο)

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Μάρκος Τζωρτζινάκης (Ρέθυμνο)

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ: Χρήστος Μαυραγάκης (Ρέθυμνο), Αντώνης Σταυριδάκης (Ρέθυμνο)

ΙΑΤΡΟΣ: Αντώνης Παπουτσιδάκης (Ρέθυμνο)

RISING STARS: Δημήτρης Φλιώνης, Λευτέρης Μαντζούκας, Βασίλης Μουράτος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, Θοδωρής Κάρρας, Μιχάλης Λούντζης, Κώστας Παπαδάκης, Γιάννης Αγραβάνης, Δημήτρης Μωραΐτης, Στράτος Βουλγαρόπουλος, Ζώης Καραμπέλας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νίκος Μαραγκίδης.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Γιώργος Βόβορας (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ)- Γιώργος Λημνιάτης (Α.Ε.Κ.)

MANAGERS: Δημήτρης Καρβέλας (Ηρακλής), Θανάσης Σουφλιάς (Προμηθέας Πάτρας)

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: Γιάννης Κάγκας (Περιστέρι)

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Νίκος Παπαβασιλείου (Α.Ε.Κ.)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ: Γιάννης Νικητάκης (Άρης)

ΙΑΤΡΟΣ: Ζακ Μελάγιες (Γ.Σ. Λαυρίου)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ: Ζώης Καράμπελας (Περιστέρι), Κώστας Παπαδάκης (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ), Δημήτρης Μωραΐτης (Κολοσσός Ρόδου), Νίκος Χατζής, Νικητής διαγωνισμού τριπόντων μαθητών αθλητών Δήμου Ηρακλείου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ: Νίκος Ρογκαβόπουλος (Α.Ε.Κ.), Στράτος Βουλγαρόπουλος (Άρης), Γιάννης Αγραβάνης (Περιστέρι), Λευτέρης Μαντζούκας (Προμηθέας Πάτρας).