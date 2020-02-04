ΕΚΟ All Star Game 2020: Οι συνθέσεις των All Time Stars και των Rising Stars
Τα ρόστερ και οι συμμετοχές στους διαγωνισμούς τριπόντων και καρφωμάτων.
Το «πρώτο πιάτο» από το αγωνιστικό μενού του 24ου ΕΚΟ All Star Game θα δοθεί το Σάββατο (8/2) όπου μεταξύ άλλων η ομάδα των All Time Stars θα αντιμετωπίσει εκείνη των Rising Stars της EKO Basket League.
Για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος θα αντιμετωπίσουν τους καλύτερους νέους παίκτες του πρωταθλήματος. Φέτος μάλιστα οι All Time Stars έχουν και δύο μεγάλες εκπλήξεις στη σύνθεσή τους καθώς παρουσιάζονται ενισχυμένοι με την Εβίνα Μάλτση και τη Στέλλα Καλτσίδου!
Στο πλαίσιο του αγώνα θα διεξαχθεί και ο ΕΚΟ διαγωνισμός τριπόντων, καθώς και ο ΕΚΟ διαγωνισμός καρφωμάτων. Οι νικητές των δύο διαγωνισμών θα προκριθούν στους αντίστοιχους της Κυριακής (9/2).
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ALL TIME STARS
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ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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ΜΑΛΤΣΗ ΕΒΙΝΑ
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ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΡΕΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
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ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
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ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
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ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
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ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΑΝΕ
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
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ΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)
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MANAGERS
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ΧΗΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΕΚ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΑΣΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)
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ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)
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ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
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ΜΑΡΑYΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
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ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)
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ΙΑΤΡΟΙ
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ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)
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RISING STARS
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ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
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ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
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ΚΑΡΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
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ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
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ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΒΟΥΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
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ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΖΩΗΣ
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ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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ΜΑΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
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ΒΟΒΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΕΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ)
ΛΗΜΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΕΚ)
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MANAGERS
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ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ)
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ)
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ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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ΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS)
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ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ)
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
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ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΡΗΣ)
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ΙΑΤΡΟΙ
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ΜΕΛΑΓΙΕΣ ΖΑΚ (ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT)
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ΕΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ:
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ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΖΩΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙWINMASTERS)
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ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΕΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΟΠΑΠ)
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ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
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ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΟΛΟΣΣΟΣHHOTELS)
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ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΕΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ:
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ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ)
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ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (ΑΡΗΣ)
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ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙWINMASTERS)
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ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΑΤΡΑΣ)