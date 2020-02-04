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ΕΚΟ All Star Game 2020: Οι συνθέσεις των All Time Stars και των Rising Stars
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Σοφία Λυσιόβα Σοφία Λυσιόβα 04 Φεβρουαρίου 2020, 20:31
BASKET LEAGUE

ΕΚΟ All Star Game 2020: Οι συνθέσεις των All Time Stars και των Rising Stars

Τα ρόστερ και οι συμμετοχές στους διαγωνισμούς τριπόντων και καρφωμάτων.

Το «πρώτο πιάτο» από το αγωνιστικό μενού του 24ου ΕΚΟ All Star Game θα δοθεί το Σάββατο (8/2) όπου μεταξύ άλλων η ομάδα των All Time Stars θα αντιμετωπίσει εκείνη των Rising Stars της EKO Basket League.

Για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος θα αντιμετωπίσουν τους καλύτερους νέους παίκτες του πρωταθλήματος. Φέτος μάλιστα οι All Time Stars έχουν και δύο μεγάλες εκπλήξεις στη σύνθεσή τους καθώς παρουσιάζονται ενισχυμένοι με την Εβίνα Μάλτση και τη Στέλλα Καλτσίδου!

Στο πλαίσιο του αγώνα θα διεξαχθεί και ο ΕΚΟ διαγωνισμός τριπόντων, καθώς και ο ΕΚΟ διαγωνισμός καρφωμάτων. Οι νικητές των δύο διαγωνισμών θα προκριθούν στους αντίστοιχους της Κυριακής (9/2).

ALL TIME STARS

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΑΛΤΣΗ ΕΒΙΝΑ

ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΡΕΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΑΝΕ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)

MANAGERS

ΧΗΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΕΚ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΑΣΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

ΜΑΡΑYΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)

ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ CRETANKINGS)

RISING STARS

ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΖΩΗΣ

ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΒΟΒΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΕΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ)

ΛΗΜΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΕΚ)

MANAGERS

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ)

ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ)

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS)

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΡΗΣ)

ΙΑΤΡΟΙ

ΜΕΛΑΓΙΕΣ ΖΑΚ (ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT)

ΕΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ:

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΖΩΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙWINMASTERS)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΕΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΟΠΑΠ)

ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΟΛΟΣΣΟΣHHOTELS)

ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ:

ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ)

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (ΑΡΗΣ)

ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙWINMASTERS)

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΑΤΡΑΣ)
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