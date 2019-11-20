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Basket League: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου
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Onsports Team Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2019, 19:18
BASKET LEAGUE

Basket League: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Basket League μέχρι και το τέλος του πρώτου γύρου, με την τελευταία αγωνιστική να ολοκληρώνεται στις 29 Δεκεμβρίου.

Λίγο πριν το τέλος του 2019 θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος της Basket League, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ την Τετάρτη (20/11). Ένα από τα ντέρμπι της σεζόν έρχεται το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Πυλαία, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα γίνουν αγώνες και στις 28 και στις 29 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV/Web-tv

Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ

15:45

ΙΩΝΙΚΟΣ AFFIDEA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

15:45

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΗΡΑΚΛΗΣ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3

ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

15:45

ΛΑΡΙΣΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4

PAOK SPORTS ARENA

15:30

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1

ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

17:45

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ Sports live

ΚΥΡΙΑΚΗ 8-12-2019

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

17:00

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA

ΕΡΤ3 live

ΔΕΥΤΕΡΑ 9-12-2019

ΟΑΚΑ

19:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

COSMOTE SPORT 4HD live

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-2019

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV/Web-tv

OAKA

19:00

ΑΕΚ - ΑΡΗΣ

COSMOTE SPORT 4HD live

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-12-2019

Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

15:30

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

15:45

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2

Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

15:45

ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4

Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ

15:45

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA - ΛΑΡΙΣΑ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

17:45

ΛΑΥΡΙΟ MEGAB OLT - ΠΑΟΚ

ΕΡΤ Sports live

ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2019

Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

19:00

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΕΡΤ2 live

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-12-2019

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV/Web-tv

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

15:30

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1

Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

15:30

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

15:45

ΑΡΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGA BOLT

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3

PAOK SPORTS ARENA

17:45

ΠΑΟΚ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΡΤ Sports live

Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ

15:45

ΙΩΝΙΚΟΣ AFFIDEA - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-12-2019

ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

19:15

ΛΑΡΙΣΑ - ΑΕΚ

ΕΡΤ Sports live

ΟΑΚΑ

17:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS

COSMOTE SPORT 4HD live

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2019

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV/Web-tv

Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

15:45

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

17:45

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟΚ

ΕΡΤ Sports live

Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

15:45

ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1

ΟΑΚΑ

17:00

ΑΕΚ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA

COSMOTE SPORT 4HD live

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

15:45

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΛΑΡΙΣΑ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4

ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

15:45

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΡΗΣ

BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-12-2019

Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ

17:00

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΕΡΤ Sports live
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