Basket League: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου
Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Basket League μέχρι και το τέλος του πρώτου γύρου, με την τελευταία αγωνιστική να ολοκληρώνεται στις 29 Δεκεμβρίου.
Λίγο πριν το τέλος του 2019 θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος της Basket League, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ την Τετάρτη (20/11). Ένα από τα ντέρμπι της σεζόν έρχεται το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Πυλαία, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα γίνουν αγώνες και στις 28 και στις 29 Δεκεμβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
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10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV/Web-tv
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Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
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15:45
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ΙΩΝΙΚΟΣ AFFIDEA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2
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Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
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15:45
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΗΡΑΚΛΗΣ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3
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ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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15:45
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ΛΑΡΙΣΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4
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PAOK SPORTS ARENA
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15:30
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ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1
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ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
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17:45
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
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ΕΡΤ Sports live
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ΚΥΡΙΑΚΗ 8-12-2019
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
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17:00
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ΑΡΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA
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ΕΡΤ3 live
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ΔΕΥΤΕΡΑ 9-12-2019
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ΟΑΚΑ
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19:00
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
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COSMOTE SPORT 4HD live
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11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-2019
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV/Web-tv
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OAKA
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19:00
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ΑΕΚ - ΑΡΗΣ
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COSMOTE SPORT 4HD live
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ΣΑΒΒΑΤΟ 14-12-2019
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Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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15:30
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ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1
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ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
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15:45
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ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2
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Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
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15:45
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ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4
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Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
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15:45
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA - ΛΑΡΙΣΑ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3
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Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
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17:45
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ΛΑΥΡΙΟ MEGAB OLT - ΠΑΟΚ
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ΕΡΤ Sports live
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ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2019
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Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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19:00
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
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ΕΡΤ2 live
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12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21-12-2019
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV/Web-tv
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Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
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15:30
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1
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Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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15:30
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ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
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15:45
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ΑΡΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGA BOLT
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3
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PAOK SPORTS ARENA
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17:45
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ΠΑΟΚ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
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ΕΡΤ Sports live
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Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
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15:45
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ΙΩΝΙΚΟΣ AFFIDEA - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22-12-2019
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ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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19:15
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ΛΑΡΙΣΑ - ΑΕΚ
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ΕΡΤ Sports live
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ΟΑΚΑ
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17:00
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
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COSMOTE SPORT 4HD live
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13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2019
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV/Web-tv
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Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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15:45
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 3
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ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
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17:45
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ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟΚ
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ΕΡΤ Sports live
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Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
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15:45
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ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 1
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ΟΑΚΑ
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17:00
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ΑΕΚ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA
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COSMOTE SPORT 4HD live
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Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
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15:45
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ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΛΑΡΙΣΑ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 4
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ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
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15:45
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΡΗΣ
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BLSHOW ΕΡΤ SPORTS/ΕΡΤ PLAY 2
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ΚΥΡΙΑΚΗ 29-12-2019
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Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
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17:00
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
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ΕΡΤ Sports live