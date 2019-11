Ρικ Πιτίνο: «Ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό»

Με ένα… τιτίβισμά του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Ρικ Πιτίνο ανακοίνωσε ουσιαστικά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Ο Αμερικανός θρύλος επιβεβαίωσε τη συμφωνία του, με τους «πράσινους» και όπως ανέφερε ο ίδιος: «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου θα προπονήσω φοβερά παιδιά, τα οποία θα με κρατήσουν σε επαφή με το ταλέντο της Εθνικής ομάδας».

H ανάρτησή του:

Excited to be returning to @paobcgr. Awesome guys to coach and it will keep me closer to the talent with the National team.