Περιστέρι: Επιστροφή για Σμιθ

Λίγους μήνες αφού εξέπνευσε το συμβόλαιό του με το Περιστέρι, ο «Σκούτσι» υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με τους «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης». H άφιξή του στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (25/9).

Η σχετική ανακοίνωση του Περιστερίου αναφέρει: «Την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Ντεϊσόν "Σκούτσι" Σμιθ ανακοινώνει η ΚΑΕ Περιστέρι. Ο 25χρονος γκαρντ θα ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου, αποτελώντας μια ακόμη επιλογή για την περιφερειακή γραμμή των “κυανοκιτρίνων”, που θα στερηθεί για δύο και πλέον εβδομάδες τις υπηρεσίες του Ζώη Καράμπελα λόγω του τραυματισμού του στην γάμπα. Ο Σμιθ επιστρέφει ύστερα από λίγους μήνες στην ομάδα, καθώς ολοκλήρωσε την περσινή αγωνιστική περίοδο φορώντας τη φανέλα του Περιστερίου. Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται στην Αθήνα την Τετάρτη, προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Who is who

Γεννημένος στις 11 Νοεμβρίου του 1994 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ο ύψους 1.88 Αμερικανός γκαρντ είναι απόφοιτος του Dayton College, με το οποίο μέτρησε 13,8 πόντους κατά την τελευταία του χρονιά. Δίχως να γίνει draft pick από κάποια ομάδα του ΝΒΑ, ο “Σκούτσι” - πήρε το ασυνήθιστο παρατσούκλι από τον παππού του - υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2017, καθώς είχε συμφωνήσει με τους Cairns Taipans, ομάδα που αγωνίζεται στην λίγκα της Αυστραλίας.

Σε 27 παιχνίδια είχε μ.ο. 10,2 πόντους και 2,3 ασίστ και εν συνεχεία αποχώρησε για τις ΗΠΑ, αναζητώντας ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Τον Μάρτιο του 2018 αγωνίστηκε στην G-League με τους Canton Charge του Οχάιο, έχοντας 14,3 πόντους και 8,1 ασίστ σε οκτώ παιχνίδια. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους βρέθηκε στους Cleveland Cavaliers παίζοντας γι’ αυτούς στο Summer League.

Την περσινή σεζόν στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος έπαιξε 3 παιχνίδια με το Περιστέρι έχοντας μ.ο. 3,7 πόντους και 2,6 ασίστ σε 13,23 λεπτά συμμετοχής. Αγωνίστηκε και σε 6 παιχνίδια στα play offs έχοντας 1 πόντο και 1 ριμπάουντ σε 6,33 λεπτά μέσο όρο ανά αγώνα».