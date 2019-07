Λαρεντζάκης: «Κλείνει ένας κύκλος, ευχαριστώ τους πάντες»

View this post on Instagram

Ερχεται η στιγμή που παίρνεις δυσκολες αποφασεις.! Ένας κύκλος έκλεισε με πολύ έντονες και όμορφες στιγμές που θα μου μείνουν αξέχαστες! Τρία χρόνια με επιτυχίες αποτυχίες τα πάντα όλα.!! Ευχαριστώ αυτούς που με εμπιστεύτηκαν και με βοήθησαν! Ευχαριστώ το κόσμο της Αεκ για την στήριξη τους.. #thanks #aek #neverforget ??‍♂️?