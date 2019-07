Βρήκε τον αντι-Μπέντιλ το Περιστέρι

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή, Moses Kingsley! Ο 24χρονος Νιγηριανός σέντερ προέρχεται από την βελγική Antwerp και θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Γ.Σ.Π. για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Who is who

Γεννημένος στις 16 Νοεμβρίου του 1994 στο Enugu της Νιγηρίας, ο Moses Kingsley έμαθε το μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αρχικά στο Huntington High School κι εν συνεχεία στο Arkansas College. Τα δύο πρώτα χρόνια δεν είχε ενεργό ρόλο ελέω Booby Portis, ωστόσο την τρίτη σεζόν “εκτόξευσε” τα στατιστικά του και με 15.9 πόντους και 9.3 ριμπάουντ, “φλέρταρε” με το NBA Draft του 2016 αλλά την τελευταία στιγμή απέσυρε την συμμετοχή του.

Συνέχισε να αγωνίζεται με τους Razorbacks έως το καλοκαίρι του 2017 κι αφού σκόραρε συνολικά 1.200 πόντους, έκανε 256 τάπες και σημείωσε 24 double-double, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ευρώπη. H Antwerp του πρόσφερε συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων, διάστημα στο οποίο κατέκτησε το βελγικό κύπελλο (2019) και την 3η θέση στο Basketball Champions League (2019)».