Ανακοίνωσε Κόνιαρη ο Ολυμπιακός

Μετά τον Κέβιν Πάντερ, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση ακόμα μιας μεταγραφής αυτό το καλοκαίρι. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Αντώνη Κόνιαρη, επισημοποιώντας την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ για την επόμενη τριετία.

Η ανακοίνωση:

«H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Αντώνη Κόνιαρη.

Ο 22χρονος πλέι μέικερ θα είναι κάτοικος Πειραιά για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το who is who…

Γεννήθηκε: 30/09/1997

Υπηκοότητα: Έλληνας

Ύψος: 1.91

Θέση: Πλέι μέικερ

Προηγουμενες ομάδες: ΠΑΟΚ (2013-14 και 2016-2019), Παναθηναϊκός (2014-2016)

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Basket League σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 18:13 λεπτά συμμετοχής, 4.8 πόντους (76.1% στις βολές, 34.4% στα δίποντα, 34.7% στα τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.

Στο Champions League σε 16 αγώνες είχε μέσο όρο 17:09 λεπτά συμμετοχής, 5.7 πόντους (62.5% στις βολές, 52.2% στα δίποντα, 50.0% στα τρίποντα), 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά παιχνίδι.

Διακρίσεις

Συλλογικές

Κυπελλούχος Ελλάδος (2015, 2016)





Εθνική Ομάδα

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Νέων Ανδρών (2017)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Παίδων (2013)



Ατομικές

Καλύτερος νέος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος (2017, 2018).

Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Ευρωμπάσκετ το 2017».