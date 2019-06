Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Ευχαρίστησε τους πάντες ο Πιτίνο (photo)

Δείτε την ανάρτηση στο Twitter του Ρικ Πιτίνο

«Τι χρονιά! Ευχαριστώ τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ το υπέροχο τεχνικό επιτελείο. Ευχαριστώ τους οπαδούς που με έκαναν να νιώθω τόσο ξεχωριστός. Ευχαριστώ έναν σπουδαίο ιδιοκτήτη», έγραψε ο Πιτίνο.

What a year! Thx Panathinaikos players. Thx to my great staff. Thx to the fans for making me feel so special and thx to a great owner! pic.twitter.com/gDPr0kpQe2