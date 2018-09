Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση (photo)

Μετά την αποκάλυψη της τρίτης εμφάνισης για τη νέα σεζόν, σειρά πήρε η δεύτερη. Σε συνεργασία με την Adidas, το «τριφύλλι» παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα που θα φοράει η ομάδα, η οποία έχει λευκό χρώμα και προμοτάρεται με το σλόγκαν: «Fight with White for the Green Century».

Μάλιστα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, αναφέροντας: «Fight with White for the #GreenCentury. Η εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας μας για τη σεζόν 2018/19, για νέα μεγάλα διπλά σε Ελλάδα και Ευρώπη.».

