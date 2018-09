Μία νέα μπλουζα προστέθηκε στη συλλογή του PAO Shop. Συγκεκριμένα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ σχεδίασαν ένα εντυπωσιακό T-shirt με τον Κιθ Λάνγκφορντ σε πρώτο πλάνο, γράφοντας: «They hate when you shoot but love when you score» (μετ. Μισούν όταν σουτάρεις, αλλά το αγαπούν όταν σκοράρεις).

