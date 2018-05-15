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Αυτό είναι το πρόγραμμα των play off
Onsports team Onsports team 15 Μαίου 2018, 18:00
BASKET LEAGUE

Αυτό είναι το πρόγραμμα των play off

Επικυρώθηκε η βαθμολογία της Basket League από τον ΕΣΑΚΕ, χωρίς αλλαγές, ο οποίος ανακοίνωσε και το πρόγραμμα της Α’ φάσης των play off.

Μετά την επικύρωση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου της STOIXIMAN.GR Basket League της σεζόν 2017-18 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, το πρόγραμμα της πρώτης φάσης των πλέι οφ έχει ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS

1ος ΑΓΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16-5-2018

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΟΑΚΑ

17:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

COSMOTESPORT4HD live

ΣΕΦ

19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΥΜΗ

COSMOTESPORT7HD live

ΔΑΚ ΤΟΦΑΛΟΣ

16:00

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ2 live

PAOK SPORTS

18:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

ΕΡΤ1 live

Α’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS

2ος ΑΓΩΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-5-2018

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ

16:00

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS  - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS

ΕΡΤ1 live

Τ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

18:00

ΚΥΜΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ1 live

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

20:00

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΕΡΤ2 live

ΟΑΚΑ

16:00

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

COSMOTESPORT4HD live

Α’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS

3ος ΑΓΩΝΑΣ (εφ’ όσον χρειαστεί)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5-2018

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΟΑΚΑ

17:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 

COSMOTESPORT4HD live

ΣΕΦ

19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΥΜΗ

COSMOTESPORT7HD live

ΔΑΚ ΤΟΦΑΛΟΣ

20:00

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ2 live

PAOK SPORTS ARENA

18:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

ΕΡΤ1 live

 

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Προχωρά κανονικά για Χριστοδουλόπουλο και τον ντύνει στα «κόκκινα»!
16 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Προχωρά κανονικά για Χριστοδουλόπουλο και τον ντύνει στα «κόκκινα»!
EUROLEAGUE
«Δεν υπάρχει ομάδα της Euroleague που να μην θέλει τον Παναθηναϊκό»
22 λεπτά πριν «Δεν υπάρχει ομάδα της Euroleague που να μην θέλει τον Παναθηναϊκό»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στα γραφεία της ΠΑΕ την Τετάρτη ο Ουζουνίδης, αποχαιρέτησε τους παίκτες
32 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στα γραφεία της ΠΑΕ την Τετάρτη ο Ουζουνίδης, αποχαιρέτησε τους παίκτες
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πόσο «απίστευτη» ήταν η μέρα του Νετανιάχου για τους 58 νεκρούς στη Γάζα;
34 λεπτά πριν Πόσο «απίστευτη» ήταν η μέρα του Νετανιάχου για τους 58 νεκρούς στη Γάζα;
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