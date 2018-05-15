Αυτό είναι το πρόγραμμα των play off
Επικυρώθηκε η βαθμολογία της Basket League από τον ΕΣΑΚΕ, χωρίς αλλαγές, ο οποίος ανακοίνωσε και το πρόγραμμα της Α’ φάσης των play off.
Μετά την επικύρωση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου της STOIXIMAN.GR Basket League της σεζόν 2017-18 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, το πρόγραμμα της πρώτης φάσης των πλέι οφ έχει ως εξής:
Α’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS
1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-5-2018
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
ΟΑΚΑ
17:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
COSMOTESPORT4HD live
ΣΕΦ
19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΥΜΗ
COSMOTESPORT7HD live
ΔΑΚ ΤΟΦΑΛΟΣ
16:00
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΕΡΤ2 live
PAOK SPORTS
18:00
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
ΕΡΤ1 live
Α’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-5-2018
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ
16:00
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS
ΕΡΤ1 live
Τ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
18:00
ΚΥΜΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΡΤ1 live
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
20:00
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΕΡΤ2 live
ΟΑΚΑ
16:00
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
COSMOTESPORT4HD live
Α’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS
3ος ΑΓΩΝΑΣ (εφ’ όσον χρειαστεί)
ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5-2018
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
ΟΑΚΑ
17:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
COSMOTESPORT4HD live
ΣΕΦ
19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΥΜΗ
COSMOTESPORT7HD live
ΔΑΚ ΤΟΦΑΛΟΣ
20:00
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΕΡΤ2 live
PAOK SPORTS ARENA
18:00
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
ΕΡΤ1 live