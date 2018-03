Απίστευτη μεταγραφή από Λαύριο - Έφερε NBAερ!

H ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Λαύριο-DHI ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την απόκτηση του Doron Lamb!

Ο πρώην ΝΒΑer υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας, διάρκειας ενός έτους, αποτελώντας την σπουδαιότερη μεταγραφή στην Ιστορία του Λαυρίου.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει γεννηθεί στις 6 Νοεμβρίου του 1991 και έχει ύψος 1.93 μ.

Έχει φοιτήσει στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, με το οποίο μάλιστα έφτασε στο FINAL 4 του ΝCAA!

Το 2012 οι Μιλγουόκι Μπακς τον επέλεξαν στο νούμερο 42 των Ντραφτ. Ο Lamb αγωνίστηκε σε 23 ματς στο ΝΒΑ με τα «ελάφια» ενώ στη συνέχεια, την ίδια σεζόν (2012-13) «μετακόμισε» στο Ορλάντο φορώντας τη φανέλα των Μάτζικ για άλλα 24 παιχνίδια. Με την ίδια ομάδα συνέχισε και την επόμενη σεζόν αγωνιζόμενος για 53 ματς με μέσο όρο 3,6 πόντους.

Πέραν του ΝΒΑ ο Αμερικανός άσος έχει αγωνιστεί στο NBDL (Texas Legends, Westchester Knicks) ενώ έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία λόγω της παρουσίας του στην

Budućnost Podgorica και στη Nanterre 92. Η ΚΑΕ Λαύριο συνεχίζει την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ισχυρού ρόστερ με στόχο να κάνει τον κόσμο της για μια ακόμη χρονιά υπερήφανο! Τα στατιστικά του DORON LAMB στο NCAA

Year Team GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG

2010–11 Kentucky Wildcats 38 14 28.4 .497 .486 .790 2.7 1.6 .6 .2 12.3

2011–12 Kentucky Wildcats 40 35 31.2 .474 .466 .826 2.7 1.5 .5 .1 13.7

Τα στατιστικά του DORON LAMB στο ΝΒΑ

Year Team GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG

2012–13 Milwaukee 23 0 12.2 .347 .250 .533 .7 .9 .3 .0 3.4

2012–13 Orlando 24 0 12.4 .397 .476 .632 1.2 .5 .3 .0 3.2

2013–14 Orlando 53 0 13.1 .394 .400 .806 .9 .8 .2 .0 3.6

