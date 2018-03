«Αν δεν υπάρχει κράτος θα ισχύσει ο νόμος του ΟΑΚΑ»

Υπαρχει κρατος ? Γιατι εαν δεν υπαρξει ,μπορει να υπαρξει ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ....ακομα και ειναι η τελευταια του φορα !!!

A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000) on Jun 5, 2017 at 2:10am PDT