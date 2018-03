Στην ΑΕΚ ο Νιούλεϊ

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε μέσω Twitter τη συμφωνία του Μπράντ Νιούλεϊ με την ΑΕΚ.

Ο Αυστραλός επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί με τα χρώματα του Πανιωνίου και του Πανελληνίου.

Τη φετινή σεζόν ο νέος παίκτης της ΑΕΚ, που στο παρελθόν είχε περάσει από τον Πανιώνιο, αγωνιζόταν στους Σίντνεϊ Κινγκς. «Ο Μπράντ Νιούλεϊ είναι παίκτης της ΑΕΚ», έγραψε ο Ραζνάτοβιτς.

Brad Newley is the new player of Aek Athens! #BeoBasket