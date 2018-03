Απόλλων Πάτρας: Επίσημο του Ντούβνιακ

Ο Ούρος Ντούβνιακ έχει περάσει στο παρελθόν από το Ρέθυμνο, τον Πανιώνιο, την Κηφισιά και την περσινή σεζόν από τον ΠΑΟΚ και πλέον ο Απόλλων Πάτρας θα είναι ο νέος του… σταθμός στην Ελλάδα, μια και ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Αχαιούς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Απόλλων CARNA Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ούρος Ντούβνιακ.

Ο αθλητής έχει ύψος 1.90μ είναι γεννημένος το 1986 και αγωνίζεται στη θέση του guard.

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Ούρος Ντούβνιακ στον Απόλλωνα και του εύχεται νίκες και επιτυχίες με την ομάδα.

ΤΟ WHO IS WHO

Ο Uros Duvnjak γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίουτου 1986 στο Βελιγράδι, έχει ύψος 1μ.90 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Παρτιζάν Βελιγραδίου το 2004, συνέχισε στη Sloga Kraljevo την σεζόν 2005-06, έπαιξε στην Atlas (2006), στη Vojvodina Srbujagas (2006-07), στην FMP Zeleznik (2007-08), την Radnicki KG 06 (2008-09), την PBG Basket Poznan (2009-10), Phantoms Braunschweig (2011), Mega Vizura (2011-12), για να έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον ΠΑΟΚ την σεζόν 2011-12. Αγωνίστηκε μάλιστα σε 11 αγώνες πρωταθλήματος και πλέι οφ με τον ΠΑΟΚ εκείνη την σεζόν, που ήταν η πρώτη του στην Ελλάδα, στην οποία αποφάσισε να μείνει και στη συνέχεια της καριέρας του. Τη σεζόν 2012-13 αγωνίστηκε στο Ρέθυμνο και οι 36 πόντοι που πέτυχε απέναντι στον Άρη στην εκτός έδρας νίκη της Κρητικής ομάδας στο Παλέ, είναι και το απόλυτο ρεκόρ πόντων που έχει στην Ελλάδα. Την σεζόν 2013-14 έπαιξε στον Πανιώνιο, πρόπερσυ (2014-2015) αγωνίστηκε στην ομάδα της Κηφισιάς ενώ την περσινή χρονιά (2015-2016) επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Φέτος το ξεκίνημα της χρονιάς τον βρήκε στο πρωτάθλημα των Σκοπίων για να καταλήξει και πάλι στην Basket League και τον Απόλλωνα CARNA».