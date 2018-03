Ανακοίνωσε Γκριν ο Ολυμπιακός

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Έρικ Ομπράιαν Γκριν. Ο Αμερικανός γκαρντ θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα έως τη σεζόν 2017-2018.

Το who is who του Έρικ Γκριν

Hμ. Γεν.: 09/05/1991

Τοπ. Γεν.: Ίνγκλεγουντ, Καλιφόρνια (ΗΠΑ)

Ύψος: 1.93

Πρ. Ομάδες: Montepaschi Siena (2013-2014), Denver Nuggets (2014-2015), Fort Wayne Mad Ants (2015), Reno Bighorns, Utah Jazz (2016).

Διακρίσεις

- Σούπερ Καπ Ιταλίας (2014)

- Πρώτος σκόρερ στο NCAA με το Virginia Tech Hokies (2013-2014)