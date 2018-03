Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Αρσενόπουλο

Ο Νίκος Αρσενόπουλος συμφώνησε για έξι χρόνια με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες, ως ελεύθερος, αποχωρώντας από την BAC.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Νίκο Αρσενόπουλο.

Who is Who

Ύψος: 1.95

Βάρος: 87

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: Ακαδημία Αθηνών, Ηλυσιακός, BAC.

Διακρίσεις: Πρωταθλητής Ελλάδας Παίδων 2016 και MVP της τελικής φάσης».

Μετά το τέλος της συμφωνίας, ο 16χρονος άσος ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού: «Ποτέ δεν είχα όχι απλά φανταστεί, αλλά ούτε και ονειρευτεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα πως θα αγωνιστώ σε αυτή την ομάδα. Και τώρα είμαι μέλος της».

Το 2012, όταν ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης και η παρέα τους έπαιρναν το ευρωπαϊκό στην Πόλη, ο Νίκος Αρσενόπουλος ήταν 12 ετών. Φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο 12χρονος τότε Νίκος έβλεπε τον τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας από την τηλεόραση. «Τα θυμάμαι όλα, φάση-φάση. Ήταν ένα παιχνίδι που όμοιο του δύσκολα θα γίνει ξανά. Και τώρα είμαι εδώ, σε αυτή την μεγάλη ομάδα».

Όσο για τους στόχους του, ο Αρσενόπουλος ήταν ξεκάθαρος. «Όπως είπα και νωρίτερα, ήταν ένα όνειρο ζωής για εμένα. Όχι μόνο το να έρθω εδώ, αλλά και να προσπαθήσω να γίνω παίκτης αυτού του τεράστιου συλλόγου».

Ο 16χρονος γκαρντ λατρεύει δύο παίκτες της ομάδας του Πειραιά και θα ήθελε να τους μοιάσει. «Μου αρέσουν πάρα πολύ ο Σπανούλης και ο Χάκετ. Σε κάθε προπόνηση προσπαθώ να βελτιώνομαι και πολλές φορές κοιτάζω κινήσεις που κάνουν και προσπαθώ να τις κάνω και εγώ. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να απορεί με το πώς κάνει ο Σπανούλης ορισμένα πράγματα. Τον θαυμάζω και θαυμάζω επίσης και τον χαρακτήρα του, αλλά και το ήθος του. Είναι ένας παίκτης φαινόμενο».