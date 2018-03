«Μπαμ» με Βασιλόπουλο ο Κολοσσός!

Οι τραυματισμοί μπορεί να επηρέασαν σε τεράστιο βαθμό την καριέρα του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, ωστόσο έχει επιστρέψει υγιής και πάλι στα γήπεδα και η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη.

Ο έμπειρος φόργουορντ γωνίστηκε πέρσι με την φανέλα του Κόροιβου, όμως από την επόμενη αγωνιστική σεζόν θα ενισχύσει την ομάδα της Ρόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία της με τον πολύπειρο καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Βασιλόπουλο.

Who is who

Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1984 έχει ύψος 2.08μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και το 2005 μετακόμισε στον Ολυμπιακό, όπου και αγωνίστηκε έως το 2012. Τη σεζόν 2013/14 ήταν στην Ισπανία και τη Βαγιαδολίδ. Στη συνέχεια, επέστρεψε στην Ελλάδα και φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς το 2015, ενώ πέρυσι αγωνιζόταν στον Κόροιβο Αμαλιάδας, με τον οποίο μέτρησε 26 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια της Basket League ΣΚΡΑΤΣ, έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ.

Διακρίσεις:

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και ασημένιο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ του 2006 με την Εθνική ομάδα.

Πρωταθλητής Ευρώπης και Πρωταθλητής Ελλάδας το 2012 με τον Ολυμπιακό. Κυπελλούχος Ελλάδας το 2010 και 2011 με τον Ολυμπιακό.

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων το 2002. Χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ Εφήβων το 2003. Αργυρό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ Νέων το 2005».