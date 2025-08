Formula 1: Νέο… πάρτι της McLaren και 1-2 με Νόρις και Πιάστρι

Οι δύο «πιλότοι» της βρετανικής εταιρείας μπορεί να βρέθηκαν πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ στην γραμμή εκκίνησης, ωστόσο, ο Μονεγάσκος δεν κατάφερε να τους… περιορίσει, με τη Ferrari να πιστώνεται μία ακόμα κακή τακτική κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Λάντο Νορίς κατάφερε να ολοκληρώσει το Grand Prix της Ουγγαρίας με μόλις ένα pit stop και άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο ομόσταυλός του Όσκαρ Πιάστρι, όταν ο τελευταίος άφησε πίσω του τον «πιλότο» της Ferrari.

Norris ⚔️ Piastri: How did they not collide?! ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Wu3LmlcOwP