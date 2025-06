Formula 1: Τρομερός Πιάστρι στη Βαρκελώνη! – 10ος και… έξαλλος ο Φερστάπεν, λόγω ποινής στο φινάλε

Ο Αυστραλός δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ποτέ κι επέστρεψε με σχετική άνεση στις νίκες, μετά από δυο αγώνες.

Η McLaren, μάλιστα, έκανε το «1-2» στην Καταλονία, καθώς στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λάντο Νόρις, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari συμπλήρωσε το βάθρο στο ισπανικό Grand Prix.

Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός και στο φινάλε εξελίχθηκε σε καταστροφικό για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής προσπάθησε να κάνει το… κόλπο γκρόσο με τολμηρή στρατηγική τριών pit stops, αλλά τελικά βρέθηκε στην 10η θέση. Ο πιλότος της Red Bull δέχθηκε ποινή για εσκεμμένη πρόσκρουση στη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ.

Drama in the closing stages of the race! ?



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk