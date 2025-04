Formula 1: Ο Πρωταθλητής είναι εδώ! Ο Φερστάπεν πήρε την pole position στη Σουζούκα

Ο Ολλανδός αντιμετωπίζει αρκετά θέματα με το φετινό μονοθέσιο του, ωστόσο αυτή τη φορά έκανε (σχεδόν) τέλειο γύρο.

Listen to that roar!



Max Verstappen is on POLE#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/s8LtjOWFms