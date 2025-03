Formula 1: Θρίαμβος του Πιάστρι με κυριαρχία της McLaren στην Κίνα

Ο Αυστραλός πιλότος εκμεταλλεύτηκε την pole position, οδήγησε τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος κι είδε πρώτος την καρό σημαία.

Ο Νόρις διατήρησε μια σταθερή διαφορά από τον teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε δεύτερο κι αύξησε το προβάδισμα του στη βαθμολογία. Η McLaren έκανε έτσι το «1-2», πιστοποιώντας τον εξαιρετικό ρυθμό που έχει στο ξεκίνημα της σεζόν.

THE PAPAYA BOYS HAVE DONE IT! ?



Oscar and Lando take to the podium in Shanghai, marking our 50th 1-2! ?#McLaren | #ChineseGP ?? pic.twitter.com/lOBrHuzpIP