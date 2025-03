Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Χάμιλτον! Πρώτη νίκη με τη Ferrari στο Sprint της Κίνας

Στον μικρό αγώνα στη Σανγκάη ο Βρετανός πιστοποίησε την πρόοδο που έκανε με το μονοθέσιο της Scuderia.

Ο Χάμιλτον είδε τον Μαξ Φερστάπεν να κλείνει τη διαφορά κάτω από το δευτερόλεπτο, αλλά παρά το DRS ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Red Bull δεν μπόρεσε να απειλήσει. Μάλιστα, ο Ολλανδός είδε τα ελαστικά του να φθείρονται, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ακολούθησε πίσω από την πρώτη τριάδα, καθώς πέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari στον πρώτο γύρο και στο φινάλε υπερασπίστηκε τη θέση του.

Piastri seizes his chance and gets past Verstappen ?



Potentially vital points for the Aussie in the long championship battle ⚔️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/kAaeT34RTX