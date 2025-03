Formula 1: Θρίαμβος του Νόρις στο βροχερό... χάος της Μελβούρνης – Απογοήτευση η Ferrari!

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για τον Βρετανό πιλότο, ο οποίος πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της καριέρας του.

Ο Λάντο Νόρις, ο οποίος ξεκίνησε από την πρώτη θέση του grid, επιβεβαίωσε την κυριαρχία της McLaren, σε έναν αγώνα που η βροχή έφερε… χάος και συνεχόμενες διακοπές, λόγω ατυχημάτων. Η έξοδος του Όσκαρ Πιάστρι στον 45ο γύρο, άλλωστε, «χάλασε» και το «1-2» της McLaren, το οποίο μέχρι εκείνο το σημείο έμοιαζε το πιο πιθανό σενάριο.

Where it all went wrong for home-hero @OscarPiastri ?#F1 #AusGP pic.twitter.com/SDC1vkbyPU