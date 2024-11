Formula 1: Ο Νόρις πάτησε φρένο για να νικήσει ο Πιάστρι στο Sprint στο Grand Prix του Κατάρ

Ο Νόρις «ξεπλήρωσε» με αυτό τον τρόπο την αντίστοιχη χάρη που του είχε κάνει ο Πιάστρι στο Sprint στο Grand Prix της Βραζιλίας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι δύο «πιλότοι» της McLaren εξασφάλισαν για την ομάδα τους το «1-2» στον μικρό αγώνα του Κατάρ.

Η ομάδα του Ουίκινγκ αύξησε έτσι τη διαφορά από τη Ferrari στους 30 βαθμούς στη μάχη των κατασκευαστών, όπου μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο αν κερδίσει 15 βαθμούς παραπάνω από τη Scuderia στον κυρίως αγώνα της Κυριακής (1/12, 18:00).

Bringing home the final Sprint points of the season ? #F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/WzPf3IQzep

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes προσπάθησε καθ’ όλη τη διάρκεια Sprint να προσπεράσει τον Πιάστρι, αλλά δεν τα κατάφερε κι έμεινε στην τρίτη θέση. Πίσω του ήταν οι δύο Ferrari, με Κάρλος Σάινθ να τερματίζει τέταρτος και τον Σαρλ Λεκλέρ να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση.

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar ?#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay