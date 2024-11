Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα στο Λας Βέγκας – Ο Κολαπίντο προσέκρουσε με 50G στον τοίχο (video)

Ο Τζορτζ Ράσελ επιβεβαίωσε την υπεροχή της Mercedes στην πίστα του Λας Βέγκας και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής (24/11, 08:00).

Absolutely gutted ?



Williams' mechanics react as Colapinto crashes out of qualifying ?#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tYcpXqUvwv