Formula 1: Χάος λόγω βροχής στη Βραζιλία - Pole position o Νόρις, καταστροφή για Φερστάπεν

Ο Βρετανός Λάντο Νόρις της McLaren με χρόνο 1:23.405 έφτασε σε μία σημαντική pole position και θα εκκινήσει πρώτος στο GP του Interlagos στο Σάο Πάολο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές ήταν επεισοδιακές, με πέντε κόκκινες σημαίες για τα ατυχήματα των Φράνκο Κολαπίντο, Κάρλος Σάινθ, Λανς Στρολ, Φερνάντο Αλόνσο και Άλεξ Άλμπον, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Πίσω του από τον Νόρις βρέθηκαν ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και η έκπληξη Γιούκι Τσουνόντα με Honda. Ο 21ος αγώνας της σεζόν θα αρχίσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Ο Μαξ Φερστάπεν, επικεφαλής στη βαθμολογία της Formula 1, θα ξεκινήσει μόλις 17ος στο Grand Prix της Βραζιλίας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους των προκριματικών (Q2) σε συνδυασμό με μια ποινή για αλλαγή κινητήρα.

Ο Ολλανδός κατάφερε μόλις την 12η θέση -ενώ σταμάτησε ο δεύτερος γύρος των προκριματικών 46 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρσή του- , μπροστά από τον «συμπαίκτη» του στη Red Bull, Σέρχιο Πέρες.

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έλαβε επίσης ποινή πέντε θέσεων και έτσι θα ξεκινήσει 17ος.

Στη βροχερή πίστα Interlagos στο Σάο Πάολο, ο Φερστάπεν έπεσε «θύμα» κόκκινης σημαίας στο τέλος του Q2, εμποδίζοντάς τον στην προσπάθειά του να αρπάξει το «εισιτήριό» του στο Top 10.

Λιγότερο από ένα λεπτό από το τέλος του Q2, ο Καναδός Λανς Στρολ (Aston Martin) βρέθηκε εκτός πίστας, που οδήγησε στην τρίτη κόκκινη σημαία του πρωινού και στο πρόωρο τέλος αυτού του δεύτερου μέρους των προκριματικών.

Ωστόσο, ο «Mad Max» μπορεί να ελπίζει ότι θα ανέβει κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω βροχής, με την οποία ο Ολλανδός μπορεί να αποδώσει καλά.

Στο πρωτάθλημα, είναι 44 πόντους μπροστά από τον Βρετανό αντίπαλό του Λάντο Νόρις πριν από τον σημερινό αγώνα.

Η πρώτη δεκάδα στις κατατακτήριες του Σάο Πάολο:

QUALIFYING CLASSIFICATION

The final result from an unbelievable session ?#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/wvDeMMffIa