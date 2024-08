Formula 1: Ο Λάντο Νόρις «ντύθηκε» Φερστάπεν και κυριάρχησε στην Ολλανδία!

Ο πιλότος της McLaren θύμισε… Μαξ Φερστάπεν κι έκανε «περίπατο», αφήνοντας τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή 22,5 δευτερόλεπτα πίσω του.

Την τελευταία τριετία είχαμε συνηθίσει τον Ολλανδό της Red Bull να μην έχει αντίπαλο στους περισσότερους αγώνες, ωστόσο στο Grand Prix της πατρίδας του, αυτό το έπραξε ο Νόρις.

Μολονότι στο ξεκίνημα βρέθηκε πίσω από τον Φερστάπεν, o Βρετανός poleman τον προσπέρασε με ευκολία και χάθηκε στον ορίζοντα, φτάνοντας χωρίς πίεση στη νίκη. Μοναχικός ήταν κι ο αγώνας του πιλότου της Red Bull, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Σαρλ Λεκλέρ, με τη Ferrari να παρουσιάζει ανέλπιστα καλό ρυθμό αγώνα, μετά από καιρό.

Η έτερη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ενώ ακολούθησαν οι Σάρλος Σάινθ (Ferrari), Σέρτζιο Πέρεζ (Red Bull) κι οι δύο Mercedes των Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον.

RACE CLASSIFICATION (LAP 72/72)



Look at that winning margin! ?



