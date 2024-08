Θρήνος σε αγώνα μοτοσικλέτας: Σκοτώθηκε ο 43χρονος αναβάτης, Λουίς Ο’ Ρίγκαν στο Isle of Man

Το δυστύχημα έγινε στο πλαίσιο του Manx Grand Prix, το οποίο διεξάγεται στο νησί του Μαν.

Ο Ιρλανδός αναβάτης είχε πολλαπλά τραύματα, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε, με αποτέλεσμα να μην αντέξει, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών.

It is with great sadness that we can confirm the loss of Louis O'Regan following an incident in today's qualifying session.



We extend our heartfelt condolences to Louis's partner, his family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/2BEtvQ52vG