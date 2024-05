Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα του Πέρεζ στο Μόντε Κάρλο – Διαλύθηκε η Red Bull (video)

Κόκκινη σημαία από τον πρώτο γύρο είχαμε στο Μονακό, καθώς ο Πέρεζ είχε σφοδρή σύγκρουση, με τους Χούλκενμπεργκ και Μάγκνουσεν.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3

Η Red Bull του Μεξικανού διαλύθηκε και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, ενώ εκτός αγώνα τέθηκαν κι οι δύο Haas.

Rewind to the first lap before the red flag ⏪



The Alpine drivers make contact and Ocon takes flight at Portier! Both drivers have made it back to the pit lane #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/uDApxbVRnu