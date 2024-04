Formula 1: «Αφεντικό» στο πρώτο Sprint ο Φερστάπεν! - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα στην Κίνα

EPA/ALEX PLAVEVSKI

Onsports Team

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής κυριάρχησε ξανά με τη Red Bull και πήρε τους 8 βαθμούς της νίκης του μικρού αγώνα των 19 γύρων.

Clinical from Verstappen ?



More valuable championship points for the Dutchman ?#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/8qx9QDOV70 — Formula 1 (@F1) April 20, 2024

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, πανηγυρίζοντας το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα του με τη Mercedes. Το βάθρο συμπλήρωσε ο έτερος πιλότος της Red Bull, Σέρτζιο Πέρεζ, ενώ ακολούθησαν οι δύο Ferrari (βλ. Λεκλέρ – Σάινθ).

Όσον αφορά στον poleman, Λάντο Νόρις τερμάτισε στην έκτη θέση, καθώς στην εκκίνηση έχασε τη θέση του από τον Χάμιλτον και στην προσπάθεια να την πάρει πίσω βγήκε εκτός πίστας.

Hamilton ? Norris



Brilliant battling from the two Brits at the start ?#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/8i8Ij7JhSh — Formula 1 (@F1) April 20, 2024

Στις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/4) θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες για τον αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει την ίδια ώρα την Κυριακή (21/4). Όλη η δράση της Formula 1 μεταδίδεται ζωντανά από τον ANT1+.