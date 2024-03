Formula 1: Pole position και στην Αυστραλία για τον επιβλητικό, Μαξ Φερστάπεν

EPA/JOEL CARRETT

Ο Ολλανδός της Red Bull έκανε δύο επιβλητικούς γύρους στο τέλος κατατακτηρίων δοκιμών.

Another mighty lap from Max Verstappen earns him a 35th career pole ?#F1 #AusGP pic.twitter.com/8Xs1W7fKBg — Formula 1 (@F1) March 23, 2024

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής απέδειξε ξανά ότι και φέτος έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Πίσω από τον Φερστάπεν βρέθηκε ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari, ο οποίος, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, ήταν ταχύτερος στις δύο πρώτες περιόδους, αλλά τελικά έμεινε δεύτερος.

Στην Q3 ο Φερστάπεν έδειξε… ποιος είναι το αφεντικό και αρχικά έκανε 1:16.048, για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο του στη συνέχεια (βλ. 1:15.915). Αυτή ήταν η 35η pole position στην καριέρα του «Mad Max», ο οποίος κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων ξεπέρασε τα προβλήματα υποστροφής που είχε το μονοθέσιο του.

MAX TAKES POLE IN MELBOURNE!!! ???



Carlos Sainz joins Verstappen on the front row. Sergio Perez will start Sunday's race from third ??#F1 #AusGP pic.twitter.com/9GAYh3jv2U — Formula 1 (@F1) March 23, 2024

Σε περίπτωση που επικρατήσει στον αγώνα της Κυριακής (24/3) θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση με δέκα διαδοχικές νίκες, η οποία ανήκει στον ίδιο. Συγκεκριμένα, πήρε το συγκεκριμένο ρεκόρ το 2023 από τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος μετρούσε εννιά σερί νίκες από το 2013.