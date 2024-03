Formula 1: Απλά ασυναγώνιστος! Pole position ο Φερστάπεν και στη Σαουδική Αραβία

Μετά την επιβλητική νίκη στο Μπαχρέιν, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής δείχνει να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα και στο δεύτερο GP της χρονιάς.

Ο Φερστάπεν κατέκτησε με επιβλητικό τρόπο την pole position στη Σαουδική Αραβία, μολονότι στις πρώτες δύο περιόδους Λεκλέρ και Αλόνσο έδειξαν ανταγωνιστικοί. Ο πιλότος της Ferrari κι αντίστοιχος της Aston Martin ήταν μόλις μισό εκατοστό πίσω από τον Ολλανδό, ο οποίος στο Q3 έκανε χρόνο 1:27.472.

Ο Φερστάπεν πήρε έτσι την 34η pole position της καριέρας του, αφήνοντας πίσω του στη σχετική λίστα τους σπουδαίους Τζιμ Κλαρκ και Αλέν Προστ. Ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari θα βρίσκεται δίπλα του στην πρώτη σειρά, ενώ ο περυσινός νικητής στη Τζέντα, Σέρτζιο Πέρες της Red Bull θα εκκινήσει τρίτος.

