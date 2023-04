Formula 1: Ανώτερος ο Φερστάπεν στην Αυστραλία | Χάος στο φινάλε με κόκκινες σημαίες (videos)

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull ήταν δίκαια νικητής στην Αυστραλία. Μπορεί να μην ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, βλέποντας τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον με τις δύο Mercedes να τον προσπερνούν στον πρώτο γύρο, ωστόσο, με πίεση διαρκείας και εκμεταλλευόμενος το DRS, κατάφερε να ανακτήσει τη θέση του και να δει πρώτος την καρό σημαία στο πιο επεισοδιακό αγώνα της χρονιάς.

Αναμφίβολα ο αγώνας στην Αυστραλία θα μείνει στην ιστορία για τις πολλές διακοπές και επανεκκινήσεις. Η πρώτη φορά που η δράση σταμάτησε στο Grand Prix ήταν μετά τη σύγκρουση του Άλεξ Άλμπον με τη Williams στις μπαριέρες. Το μονοθέσιο έμεινε ακινητοποιημένο, αλλά κατά το ήμισυ μέσα στην πίστα, με αποτέλεσμα να μπει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και έπειτα από λίγο να «διαταχθεί» η διακοπή, μια και πολλά χαλίκια είχαν σκορπιστεί στην πίσω.

LAP 9/58 ? RED FLAG ? The race will be resumed at 15:33 local time #AusGP #F1 pic.twitter.com/3VjMsAknPy

Η συγκεκριμένη διακοπή ήταν «καταστροφική» για τους Τζορτζ Ράσελ και Κάρλος Σάινθ, οι οποίοι είχαν μπει για να αλλάξουν λάστιχα, όταν εμφανίστηκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, αλλά αναγκάστηκαν να εκκινήσουν και πάλι τον αγώνα πολλές θέσεις πιο πίσω, μια και ο οδηγός της Mercedes από 1ος έπεσε στην 7η θέση, ενώ ο «πιλότος» της Ferrari είχε βρεθεί στην 11 θέση πίσω από τις δύο McLaren.

Έπειτα από τη δεύτερη εκκίνηση, ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε την πίεση στον πρωτοπόρο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δεν μπορούσε να τον κρατήσει για πολύ πίσω του, μια και η Red Bull ήταν σαφώς πιο ταχύτερη στις ευθείες, με τη χρησιμοποίηση και του DRS. Έτσι, έπειτα από λίγο, ο Ολλανδός προσπέρασε τον Βρετανό και βρέθηκε και πάλι στην πρώτη θέση, την οποία κράτησε μέχρι το τέλος.

Αντίθετα, ο Τζορτζ Ράσελ με την έτερη Mercedes αν και ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη «μάχη» όταν το μονοθέσιό του τυλίχθηκε στις φλόγες. Μάλιστα, μόλις τέσσερις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας ακολούθησε χαμός.

LAP 18/58



It goes from bad to worse for George Russell...



He is forced to retire as fire and smoke emerges from his car #AusGP #F1 pic.twitter.com/umJP1NDrqY