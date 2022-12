Formula 1: Στη Mercedes ο Μικ Σουμάχερ

Η Mercedes επιβεβαίωσε ότι ο Μικ Σουμάχερ θα είναι ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας στη Formula 1 για το 2023, ύστερα από την αποχώρηση του Γερμανού «πιλότου» από τη Haas.

Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής στη Formula 2 το 2020, «έτρεξε» για δύο σεζόν στη Formula 1με τη Haas, ωστόσο αποτελεί παρελθόν ενόψει της σεζόν του 2023, καθώς οι διοικούντες την ομάδα προτίμησαν την εμπειρία του συμπατριώτη του, Νίκο Χούλκενμπεργκ, ο οποίος μετράει 181 συμμετοχές σε γκραν πρι στην καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια Σουμάχερ έχει δεσμούς με τη Mercedes, καθώς ο πατέρας του Μικ και επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Μίκαελ «έτρεξε» με τη γερμανική ομάδα σε αγώνες πριν γίνει οδηγός της Formula 1, ενώ τελείωσε την καριέρα του στα «ασημένια βέλη», όπου θήτευσε την τριετία 2010-12. Επίσης, ο θείος του Μικ Ραλφ, και ο εξάδελφός του Νταβίντ, έχουν επίσης αγωνιστεί με τη Mercedes σε διάφορες κατηγορίες.

Welcome to the #WorldsFastestFamily, @SchumacherMick! ?? Mick will join @MercedesAMGF1 in the role of Reserve Driver for 2023 and play an important role in the ongoing development of the W14. ? #F1 #WeLivePerformance #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/qBCby2tGcN