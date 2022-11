Η Morgan Plus Four συνεχίζει να αγνοεί μόδες και κανόνες

Onsports Team

Για πάνω από 70 χρόνια το μοντέλο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ιστορικής φίρμας κρατάει ζωντανή τη φλόγα της αγνής ανόθευτης οδηγικής απόλαυσης χωρίς περιττές ανέσεις και τεχνολογίες που μπορεί να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας, αλλά κάτι κόβουν από την απόλαυση. Ίσως γι’αυτό να περίμενε μέχρι το 2023 για να το εξοπλίσει με ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.

Φυσικά αυτό προέρχεται από την BMW η οποία έχει δωρίσει και τους τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες των Plus Four και Plus Six, αντίστοιχα. Από τους Βαυαρούς προέρχεται και το 8άρι αυτόματο κιβώτιο, αλλά το μεγάλο ατού του τροποποιημένου ESP της Morgan, είται ότι καστομάρετε σε επίπεδο εμπλοκής, ή καταστροφής της οδηγικής απόλαυσης, ενώ απενεργοποιείται και πλήρως για τους πιουρίστες.

Σε άλλα καινά, για την παραδοσιοκρατική Morgan, δαιμόνια, θα δούμε στάνταρ αερόσακους, ντουλαπάκι συνοδηγού, μια LCD οθόνη και μια ποτηροθήκη. Όλα αυτά χάρη στο νέο ταμπλό από αλουμίνιο, τη μοναδική μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση, που δένει με το εξ ολοκλήρου αλουμινένιο σασί που έχουν όλες οι σύγχρονες Morgan.

Με τον ρυθμό που εισάγει η Morgan όσα έχουμε δει εδώ και χρόνια σε άλλα αυτοκίνητα, μας δίνει ελπίδα ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μπορεί να μείνει για τουλάχιστον 30 χρόνια ακόμα στην παραγωγή, αρκεί να μην αθετήσουν τη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι Βαυαροί

