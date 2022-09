Formula 1: Στα κίτρινα η Ferrari στη Μόντσα και έχει λόγο! (photos+video)

Με ειδικό χρωματισμό στο μονοθέσιο και τις φόρμες των οδηγών της θα γιορτάσει η Ferrari τα 75 της χρόνια στη Μόντσα! Η Scuderia επιστρέφει στα κίτρινα για το ιταλικό GP με πινελιά που έχει τη δική του σημασία για τον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το μονοθέσιο της Ferrari θα αγωνιστεί στα κίτρινα, χρώμα που θα φορούν και οι Λεκλέρκ - Σάινθ. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει το κόκκινο για την Scuderia, ωστόσο, η ιστορία της είχε μπόλικο κίτρινο και μπλε, όπως και το σήμα της Ferrari.

Είναι τα χρώματα του εμβλήματος της Μοντένα, γεννέτειρας του Enzo Ferrari που ίδρυσε και τη θρυλική ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα είναι το κίτρινο άραγε ικανό να φέρει νίκη στη Ferrari στο ιταλικό GP και να την επαναφέρει στο δρόμο για το κυνήγι του φετινού τίτλου;

