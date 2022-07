Formula 1: Ξεμακραίνει για τον τίτλο ο Φερστάπεν - Αποχώρηση-καταστροφή για Λεκλέρκ

Twitter@formula1

Onsports team

Την έβδομη εφετινή νίκη του και συνολικά 27η στην καριέρα του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εκμεταλλεύθηκε την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari στον 18ο γύρο και πρώτευσε στο γκραν πρι της Γαλλίας που διεξήχθη στο "Circuit Paul Ricard" και το οποίο ήταν ο 12ος αγώνας της χρονιάς. Ο Ολλανδός οδηγός άφησε στην δεύτερη θέση τον Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ με το έτερο «ασημένιο βέλος», ο οποίος προσπέρασε τη Red Bull του Σέρχιο Πέρες στον 51ο γύρο.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Φερστάπεν αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του έναντι του Λεκλέρκ στην κατάταξη των οδηγών (233 βαθμοί έναντι 170), ενώ αυτό συνέβη και με την αυστριακή ομάδα (396-314), η οποία είδε και τα δύο μονοθέσιά της να βαθμολογούνται, την ώρα που μόνο ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ πήρε βαθμούς για λογαριασμό της Ferrari.

Ο Λεκλέρκ εκκίνησε καλύτερα και διατήρησε την πρωτοπορία, κρατώντας πίσω του τον Φερστάπεν, ενώ ο Χάμιλτον κατάφερε να προσπεράσει τον Πέρες και να ανέβει στην τρίτη θέση. Ο Μονεγάσκος διατηρούσε την πρωτοπορία έως τον 18ο γύρο, ωστόσο τότε είχε έξοδο και κατέληξε στις μπαριέρες της στροφής 11, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει, ενώ, μιλώντας στον ασύρματο, επέρριψε την ευθύνη σε ένα θέμα που είχε με το γκάζι του μονοθεσίου του. Το ατύχημα του Λεκλέρκ έβγαλε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα και οι οδηγοί που δεν κάνει ως τότε αλλαγή ελαστικών μπήκαν στα πιτ, συμπεριλαμβανομένων των Χάμιλτον, Πέρες και Ράσελ, με αποτέλεσμα ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών στον 17ο γύρο (σ.σ. «φόρεσε» τη σκληρή γόμα), να βρεθεί επικεφαλής στον αγώνα. Ο Σάινθ είχε καταφέρει να «αναρριχηθεί» στην πέμπτη θέση, ωστόσο δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για μη ασφαλή αποδέσμευση του μονοθεσίου του από τα πιτ, όταν είχε μπει για να αλλάξει λάστιχα υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας (σ.σ. έβαλε τη μέση γόμα). Ο Ισπανός εξέτισε την ποινή του, όταν ξαναμπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών στον 43ο γύρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην έβδομη θέση. Τελικά κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην πέμπτη θέση, αλλά τα προπορευόμενα μονοθέσια ήταν μακριά... Πάντως, ο Σάινθ πήρε και τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον 49ο γύρο η Alfa Romeo του Γκουανγιού Ζου σταμάτησε στη στροφή 6, με αποτέλεσμα να υπάρξει εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Στο τέλος του και αφού είχε απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Κινέζου, ο Ράσελ έπιασε στον... ύπνο τον Πέρες και κατάφερε να τον προσπεράσει, κερδίζοντας την τελευταία θέση στο βάθρο.

Ο επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το ουγγρικό γκραν πρι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου στη Βουδαπέστη και το οποίο είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από την καλοκαιρινή διακοπή του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γαλλικό γκραν πρι και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 30:02.112

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 10.587

3. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 16.495

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 17.310

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 28.872

6. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 42.879

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 52.026

8. Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 56.959

9. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) + 1:00.372

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 1:02.549

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 233 βαθμοί

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 170

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 163

4. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 144

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 143

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 127

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 70

8. Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 56

9. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 46

10. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 37

11. Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 22

12. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 19

13. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 16

14. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 15

15. Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 12

16. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 11

17. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 5

18. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 4

19. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 3

20. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0

21. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Aston Martin) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-RBPT 396 βαθμοί

2. Ferrari 314

3. Mercedes 270

4. Alpine-Renault 93

5. McLaren-Mercedes 89

6. Alfa Romeo-Ferrari 51

7. Haas-Ferrari 34

8. AlphaTauri-RBPT 27

9. Aston Martin-Mercedes 19

10. Williams-Mercedes 3

MAX VERSTAPPEN WINS IN FRANCE!!!



A dominant display by the Dutchman who didn't put a foot wrong to take glory at Le Castellet ?#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022