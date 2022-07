Formula 1: Καταστροφή για τη Ferrari, αποχώρησε ο Λεκλέρκ - Έπεσε στον τοίχο (video)

Απίθανη εξέλιξη στο Grand Prix της Γαλλίας. Ο πρωτοπόρος Λεκλέρκ έχασε τον έλεγχο της Ferrari μετά από πρόβλημα στα ελαχιστικά και έπεσε στον τοίχο με τα προστατευτικά ελαστικά!

Ο Μονεγάσκος που είχε ξεκινήσει από την pole position και φαινόταν να διατηρεί την πρωτιά, εγκατέλειψε στον 19ο γύρο!

Ο Φερστάπεν με την επανεκκίνηση πήρεε την πρωτοπορία, ενώ ακούστηκε να ρωτάει team radio για την κατάσταση του Λεκλέρκ.

LAP 19/53 ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ The @MercedesAMGF1 Safety Car leads Verstappen and the field #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/zQZoQZ5EM3

LAP 21/53



We are back under way!



Verstappen leads the field with Hamilton and Perez following behind ?#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/zmlbQOBu8n