Formula 1: Στο κενό η ένσταση της Ferrari κατά της Red Bull

Δεν είχε τύχη η ένσταση που έκανε η Ferrari για να ανατρέψει την ήττα της στο Μονακό. Αυτή αφορούσε σε παραβάσεις των Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν μετά από pit stop.

Η FIA απέρριψε το αίτημα σύμφωνα με Κρις Μίντλαντ και έτσι το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο.

BREAKING: Stewards reject the protest from Ferrari against Max Verstappen #F1 #MonacoGP