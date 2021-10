Moto GP: Νέος παγκόσμιος πρωταθλητής ο... «El Diablo» - Αποθέωση στο «αντίο» του Ρόσι (videos)

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό τερμάτισε τέταρτος στο γκραν πρι της Ιταλίας στην πίστα της Εμίλια Ρομάνα, αλλά κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα αγωνιστικής μοτοσικλέτας, το γνωστό σε όλους MotoGP.

Ο 22χρονος οδηγός, με το παρατσούκλι «El Diablo», έγινε έτσι ο πρώτος Γάλλος που κατακτά τον τίτλο στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του MotoGP.

History is made on the Adriatic coast! ? Congratulations @FabioQ20 !!! ? #ELD1ABLO ? | #EmiliaRomagnaGP ? pic.twitter.com/QOO365GkO1

Ο Κουαρταραρό εκμεταλλεύτηκε την πτώση που είχε ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, Πέκο Μπανάια, τέσσερις γύρους πριν το τέλος του αγώνα στο Μιζάνο. Παράλληλα χάρισε στη Yamaha τον πρώτο της τίτλο από το 2015.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο νικητής του αγώνα με τον Πολ Εσπαργκαρό να ακολουθεί. Απομένουν οι αγώνες σε Αλγκάβρε στις 7 Νοεμβρίου και Βαλένθια στις 14 του ίδιου μήνα για να ολοκληρωθεί η σεζόν.

Αποθέωση για τον «γιατρό»

Παράλληλα, ο Βαλεντίνο Ρόσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην 23χρονη τεράστια καριέρα του μέσα στην... έδρα του και οι Ιταλοί τον αποθέωσαν μέσα σε μία συγκινητική ατμόσφαιρα.

Take it in, folks ?



Years and years of unforgettable memories in Italy... this is it ?#EmiliaRomagnaGP ? pic.twitter.com/1GZl0XRhWL