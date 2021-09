Ανοίγει την Παρασκευή (17/9) η αυλαία του 19ου Motor Festival του ΟΑΚΑ!

Onsports Team

Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαντασμαγορικό φεστιβάλ της μηχανοκίνησης τελείωσε! Το 19ο Motor Festival One Is a King θα ανοίξει αύριο 17 Σεπτεμβρίου τις πύλες του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για ένα «μαγικό» τριήμερο μηχανοκίνητων Shows, που θα τα έχει… όλα!

Μέχρι και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου το βράδυ οι επαγγελματίες οδηγοί του Motor Festival υπόσχονται δράση που θα ανεβάσει την αδρεναλίνη στο… κόκκινο σε μια πραγματική γιορτή για μικρούς και μεγάλους!

Shows από όλους τους χώρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού τόσο στην On Road όσο και στην Off Road Arena, που θα προβάλλονται για πρώτη φορά στην ιστορία του event με μοναδικό τρόπο σε μία LED γιγαντοοθόνη 35 τ.μ. η οποία θα βρίσκεται μεταξύ των δύο αρένων, Bazaar Festival με νέα και μεταχειρισμένα μοντέλα αλλά και συνεχείς κληρώσεις δώρων, Εκθέτες, BMX Riders σε μια ξεχωριστή αρένα δράσης, Dance and Fire Shows από τις επαγγελματίες χορεύτριες της διοργάνωσης και Test Drive, συνθέτουν ένα μέρος του πλούσιου μωσαϊκού του 19ου Motor Festival. Της διοργάνωσης που έχει κερδίσει εδώ και χρόνια τον τίτλο της κορυφαίας γιορτής στη μηχανοκίνηση, αφού ενώνει σε ένα event όλον τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Για τους φίλους των «4» τροχών, τα Drift Shows με σπουδαίες συμμετοχές επαγγελματιών οδηγών απ’ όλη την Ελλάδα θα δίνουν τον… τρελό ρυθμό του τριημέρου. Παράλληλα τα Gymkhana Shows υπόσχονται «καυτές» συγκινήσεις, όπως βεβαίως τα μοναδικά Stunt Car Shows και τα Lancia Delta Integralle show και όχι μόνο. Test Drive, ΤΑΧΙ, φορτηγά και τράκτορες και άλλα πολλά. Αυτά στην On Road αρένα διότι στην ειδικά διαμορφωμένη Off Road αρένα με τεράστιους ογκόλιθους και εμπόδια τα τετρακίνητα (4Χ4)… άρματα, που δεν κυκλοφορούν συχνά στο δρόμο των πόλεων αλλά σκαρφαλώνουν στα βουνά, θα τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα των θεατών με τις μοναδικές τους επιδείξεις.

Για τους λάτρεις των «2» τροχών οι Greek Stunt Riders εγγυώνται θέαμα που θα κόψει την… ανάσα, όπως, βεβαίως, και ο Νώντας Λογοθέτης που θα επιδιώξει να σπάσει το ρεκόρ με το μεγαλύτερο άλμα πάνω από αυτοκίνητα, αλλά και αυτό του περάσματος μέσα από φλεγόμενες πύλες! Ακόμη ένα φαντασμαγορικό Harley Davidson Show, Test Ride, νέα μοντέλα, ηλεκτρικά οχήματα, Drag Show, Pit Bikes, Stunt Show και BMX Riders σε μια ξεχωριστή αρένα δράσης. Όλα αυτά μαζί, αλλά όχι μόνο αφού δίπλα από τις δύο αρένες θα βρίσκεται ο «Γύρος του θανάτου». Το πιο ιστορικό ακροβατικό της μηχανοκίνησης!

Επίσης στη συμπαρουσίαση της διοργάνωσης, στο πλευρό του Μιχάλη Κοντιζά, θα βρίσκονται οι Άρια Δραμουλάκη, Ασημίνα Ιγγλέζου, Αναστασία Γιουσέφ, Κωνσταντίνα Μαρωνίτη και Ελένη Ματζουράνη. Μαζί με τα κορίτσια της VP Project θα φροντίσουν να… απογειώσουν κι εκείνες το θέαμα, που περιλαμβάνει κι άλλες πολλές εκπλήξεις.

Το ραντεβού, λοιπόν, έχει δοθεί! 17-19 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. 19ο Motor Festival One is a King. Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους! Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και το ακριβές πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Festival motorfestival.gr