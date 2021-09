Το… extreme πρόγραμμα του 19ου Motor Festival του ΟΑΚΑ!

Onsports Team

Το Motor Festival επιστρέφει στο… θρόνο του για να ολοκληρώσει το θρυλικό 19ο Motor Festival One is a King, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 19 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο!

Η κορυφαία γιορτή της μηχανοκίνησης είναι έτοιμη να ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο κοινό υποσχόμενη το πιο θεαματικό και πιο… ανατρεπτικό Motor Festival που έχει γίνει ποτέ!

Μια ματιά στο πρόγραμμα των μηχανοκίνητων Shows του φεστιβάλ, που θα περιλαμβάνει παράλληλα με τις δράσεις τόσο μια τεράστια έκθεση όσο και Bazaar Festival, αρκεί για να αντιληφθεί κάποιος το πως το τριήμερο 17 έως 19 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ η αδρεναλίνη θα «χτυπήσει» κόκκινο σε μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

Η γιγαντοοθόνη των 35 τ.μ. που θα βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ της On και Off Road αρένας θα πάει το θέαμα σε άλλο επίπεδο την ώρα που οι επαγγελματίες οδηγοί του φεστιβάλ, προερχόμενοι από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, θα επιδίδονται στα μοναδικά τους Shows.

To 19o Motor Festival θα ενώσει με τον ξεχωριστό τρόπο που μόνο εκείνο ξέρει όλους τους χώρους της μηχανοκίνησης, με τους θεατές να μπορούν να απολαύσουν την ώρα των διαλειμμάτων των Shows στις δύο αρένες το πιο ιστορικό ακροβατικό στην ιστορία της μηχανοκίνησης. Τον «Γύρο του Θανάτου», που θα… κόψει την ανάσα σε όσους μπουν στο «βαρέλι» για να τον παρακολουθήσουν! Παράλληλα θα γίνονται ανά τακτά διαστήματα κληρώσεις δώρων και βεβαίως Bazaar Shows!

Το ραντεβού έχει δοθεί! 17-19 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δείτε το… extreme πρόγραμμα του 19ου Motor Festival One is a King:

Πρόγραμμα Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου:

17:30 Άνοιγμα θυρών για το κοινό

17:40 Drift warm up & Off road Warm up. Στα μικρόφωνα συμπαρουσίαση Guest Star Ασημίνα Ιγγλέζου

18:00- 18:20 Διάλειμμα. | Γύρος Θανάτου

18:20 Παρέλαση και παρουσίαση εκθετών – συμμετεχόντων από τον χώρο της μοτοσυκλέτας.

19:00 – 19:20 Διάλειμμα | Κληρώσεις και μοίρασμα δώρων εκείνη τη στιγμή από τους συμμετέχοντες εκθέτες και τη διοργάνωση - Bazaar Show (προσφορές και ευκαιρίες αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώνονται και θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και ισχύ).

19:20 Παρέλαση αγωνιστικών αυτοκινήτων On & off Road | Αγωνιστικά από τον χώρο του Drift μαζί με τα 4Χ4 σε μια παρουσίαση που θα… κόψει την ανάσα!!!

20:00 -20:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

20:20 Drift show

21:00 – 21:20 Διάλειμμα | Κληρώσεις Δώρων και Bazaar Show

21:20 ΒΜΧ RIDERS

21:30 Greek Stunt Rider and NL Extreme shows.

21:40 Greek Stunt Riders ATV show and NL Extreme shows.

21:50 FMX vs Drift the battle begun.

22:00 – 22:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

22:20 Τσαβάκος Battle | 2 Talbot sunbeam & 2 Subaru Impreza,

22:30 Harley Davidson Show & Crazy 0ff Road show & Fire Show and dance Guest Star Ελένη Ματζουράνη

22:40 Gymkhana & Drift show

23:10 Lancia Delta integrale show and battle

23:25 Νώντας Λογοθέτης brake the Fire Walls x BMX Riders

23:30 Greek stunt riders show and Crazy Car stunt | Stunt Moto Show μαζί με αυτοκίνητο σε 2 ρόδες

Πρόγραμμα Σαββάτου 18 Σεπτεμβρίου

11:00 Ανοιγμα θυρών για το κοινό

11:20 Drift show

12:00- 12:20 Διάλειμμα | Κληρώσεις και μοίρασμα δώρων εκείνη τη στιγμή από τους συμμετέχοντες εκθέτες και τη διοργάνωση - Bazaar Show (προσφορές και ευκαιρίες αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώνονται και θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και ισχύ).

12:20 Cars Jump NL extreme Show Mirror Stilt walkers

12:30 ΒΜΧ show Άλματα και θεαματικά back flip & Monster trucks

12:40 Greek Stunt Riders x 4×4 of road | Butterflies crew dancers

12:50 Greek Stunt Riders & NL extreme Show Rolling endo battle

13:00-13:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων Bazaar Show

13:20 Pit Bikes show | Cheerleaders – pon pon girls

13:35 Drift Battle Gymhkana Show

14:00- 14:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

14:20 Auto & Moto Drag Show 0-18 m ελεύθερα πατήματα

14:40 Drift Challenge Crazy time

15:00 Rally Challenge

15:10 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

15:30 Greek Stunt Rides car extreme show

15:40 Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης “Γιατι η γνώση σώζει ζωές” | Πέτρος Μαυρέας

16:00 Test Drive – Test Ride – Ηλεκτρικά οχήματα (Bazaar Festival συμμετοχές) | Roller girls

16:00 Κληρώσεις Δώρων

17:00 Διάλειμμα | Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης “Η οδήγηση ως εκπαιδευτικό μάθημα στα σχολεία”

17:15 Pit Bikes Μιχάλης Κυδωνάκης | Λέμε ΝΑΙ στην ταχύτητα στην πίστα και ΟΧΙ στους δρόμους

17:30 Off road & BMX show | Στα μικρόφωνα συμπαρουσίαση Guest Star Ασημίνα Ιγγλέζου

17:50 Lancia Delta integrale show | History Challenge

18:10 Drift Gymkhana show

18:30 – 18:50 Διάλειμμα. | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

18:50 MOTO x 4×4 Off Road Drive and Ride to Glory. Παράλληλη παρέλαση παράλληλη όλων των συμμετοχών μοτοσυκλέτας On the Road και των 4χ4 Off the Road σε μια… βόλτα που θα γραφτεί στην ιστορία.

19:20- 19:30 Η μονομαχία συνεχίζεται Tsavakos Rules | 2 Talbot sunbeam & 2 Subaru Impreza

20:00 -20:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

20:20 Drift show & Gymkhana Challenge

21:00 – 21:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

21:20 FMX vs Drift vs Greek Stunt Riders the battle begun .

21:30 Greek Stunt Rider and NL Extreme shows and Dancers Led show

21:40 Greek Stunt Riders ATV show and NL Extreme shows ΒΜΧ RIDERS

21:50 FMX vs Drift the Battle begun.

22:00 – 22:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

22:20 Rally time attack show

22:40 Drift show

22:55 Smoke is in the air | Ένα τελικό Burn out με πυροτεχνήματα

23:00 Harley Davidson Show Born to Race Fireshow – Fire dancers and Anastasia Giousef

23:20 Νώντας Λογοθέτης σε άλμα που θα κόψει την ανάσα πάνω απο μια σειρά αυτοκινήτων | Bunny gang dancers

23:30 Greek stunt riders show and Crazy Car stunt (ώρες κοινής ησυχίας).

Πρόγραμμα Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου

11:00 Άνοιγμα θυρών για το κοινό

11:20 Drift show

12:00- 12:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

12:20 Cars Jump NL extreme Show Mirror Stilt walkers | Σε ποσα αυτοκίνητα θα γίνει το άλμα;;;

12:30 ΒΜΧ show Άλματα και θεαματικά back flip & Monster trucks

12:40 Greek Stunt Riders x 4×4 of road | Butterflies crew dancers

12:50 Truck war | Όλοι οι τράκτορες παρέλαση στην Αρένα

13:00-13:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις και μοίρασμα δώρων εκείνη τη στιγμή από τους συμμετέχοντες εκθέτες και τη διοργάνωση - Bazaar Show (προσφορές και ευκαιρίες αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώνονται και θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και ισχύ).

13:20 Pit Bikes show |Cheerleaders – pon pon girls

13:35 Drift Battle Gymhkana Show

14:00- 14:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

14:20 Auto & Moto Drag Show 0-18 m ελεύθερα πατήματα

14:40 Drift Challenge Crazy time

15:00 Rally Challenge

15:10 Διάλειμμα | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

15:30 Greek Stunt Rides car extreme show

15:40 Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης “Γιατί η γνώση σώζει ζωές” | Πέτρος Μαυρωνας

16:00 Test Drive – Test Ride – Ηλεκτρικά οχήματα (Bazaar Festival συμμετοχές) | Roller girls | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

17:00 Διάλειμμα | Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης “Η οδήγηση ως εκπαιδευτικό μάθημα στα σχολεία”

17:15 Pit Bikes Μιχάλης Κυδωνάκης | Λέμε ΝΑΙ στην ταχύτητα στην πίστα και ΟΧΙ στους δρόμους

17:30 Drift & BMX show | Στα μικρόφωνα συμπαρουσίαση Guest Star Ασημίνα Ιγγλέζου

18:00 Lancia Delta integrale Battle time to Challenge yourself | History Challenge

18:15 Rally Show Αντέχεις;

18:30 – 18:50 Διάλειμμα | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

18:50 MOTO x 4×4 Off Road Drive and Ride to Glory Παράλληλη παρέλαση όλων των συμμετοχών μοτοσυκλέτας On the road και των 4χ4 Off the Road. O Νώντας Λογοθέτης σε ένα άλμα πάνω από ακόμη περισσότερα αυτοκίνητα!!!

19:10 Drift time

19:20 Η μονομαχία συνεχίζεται Tsavakos Rules | 2 Talbot sunbeam & 2 Subaru Impreza

19:30 -19:50 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις δώρων και Bazaar Show

20:10 Drift show & Gymkhana Challenge | Guest Star Κωνσταντίνα Μαρωνίτη and VP projects Entertainment

21:00 – 21:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου | Κληρώσεις Δώρων και Bazaar Show

21:20 NL Braking Fire walls η Ώρα να σπασουμε το ρεκορ με τις φλεγόμενες πύλες

21:30 Greek Stunt Rider Χ Harley Davidson Born to be wild

21:40 Greek Stunt Riders ATV show and NL Extreme shows ΒΜΧ RIDERS

21:50 NL extreme shows and Greek stunt Riders vs Drift Battle with Stunt Car

22:00 – 22:20 Βραβεύσεις – Αναμνηστικά μετάλλια σε όσους συμμετείχαν | | Κληρώσεις Μεγάλων Δώρων και μοίρασμα δώρων εκείνη την στιγμή από τους συμμετέχοντες εκθέτες και τη διοργάνωση – Bazaar Show (τελευταίες υπερπροσφορές και ευκαιρίες αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας που θα ανακοινωθούν με διάρκεια απόκτησης ως τις 25/9/2021)

Τελετή λήξης 19th Motor Festival one is a King: Όλα τα οχήματα στην αρένα παρατεταγμένα για τις τελευταίες φωτογραφίες και τα τελευταία πλάνα. Όλοι οι οδηγοί στο βάθρο κάτω από τη γιγαντοθόνη των 35 τ.μ. για τις βραβεύσεις – απονομές και τις τελευταίες στιγμές αυτής της μεγάλης γιορτής της μηχανοκίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων στην επίσημη ιστοσελίδα του Festival motorfestival.gr