Formula 1: Μαξ... απόδοση, επέστρεψε η McLaren - Η τελική βαθμολογία (videos+photos)

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με τον Λούις Χάμιλτον να έχει ήδη κατακτήσει τον 7ο τίτλο της τεράστιας καριέρας του και να ισοφαρίζει το αντίστοιχο ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ.

Στην τελευταία κούρσα της χρονιάς, ο Βρετανός Πρωταθλητής, που στο Μπαχρέιν απουσίασε λόγω κορωνοϊού, αρκέστηκε στην 3η θέση, με τον ομόσταυλό του Βαλτερί Μπότας να είναι μπροστά του και τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull να είναι απόλυτος κυρίαρχος και νικητής.

Αυτή, μάλιστα, ήταν η 10η νίκη της καριέρας του και την πανηγύρισε δεόντως.

The moment @Max33Verstappen made it ? wins in F1! ?#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/B7F0tdBlCU