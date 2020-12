Το θρυλικό Morgan Three Wheeler μας αποχαιρετά μετά από 110 χρόνια

Onsports team

Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στα αυτοκίνητα που επιμένουν αντισυμβατικά σε όλο το διάστημα της παραγωγής τους. Το Morgan Three Wheeler είναι αντισυμβατικό ακόμα και με τους όρους της Morgan, μιας εξ ορισμού αντισυμβατικής εταιρείας. Η συνταγή ήταν απλή και από το 1911 που «μαγειρεύτηκε» για πρώτη φορά, άλλαξαν μόνο τα συστατικά που έπρεπε να εκμοντερνιστούν. Ένας κινητήρας μοτοσικλέτας, ένα ελαφρύ σασί με ξύλινα τμήματα και ότι του έλειπε σε τροχούς το αναπλήρωνε σε διασκέδαση. Οι παραξενιές του και η αυθεντικότητά του το έκανε ένα από τα πιο fun to drive αυτοκίνητα αποδεικνύοντας πως less is more. Η τελευταία γενιά του σπορ τρίκυκλου είχε μια τσόπερ καρδιά από την αμερικανική S&S και την μετάδοση του Mazda MX-5, όμως σε όλα τα υπόλοιπα ήταν όπως το ξέραμε, ναι ακόμα και το ξύλινο χειροποίητο σασί παρέμενε πεισματικά.

