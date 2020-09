Formula 1: Άλλαξε ομάδα ο Φέτελ

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα παραμείνει στο πρωτάθλημα της Formula 1, καθώς τα βρήκε σε όλα με τη Racing Point, που τη νέα σεζόν θα ονομάζεται Aston Martin Racing.

«Είμαι χαρούμενος που επιτέλους μοιράζομαι τα νέα για το μέλλον μου. Είμαι περηφάνος να ανακοινώσω ότι θα είμαι οδηγός για την Aston Martin το 2021. Είναι μία νέα περιπέτεια για μένα, με μια θρυλική εταιρεία», σημείωσε ο Γερμανός.

Υπενθυμίζεται ότι η Ferrari από τη νέα σεζόν θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ, μαζί με τον Κάρλος Σανθ, ως δίδυμο οδηγών.

