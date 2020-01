Ετοίμασε τα χαρτομάντιλα γιατί η Volkswagen μόλις αποχαιρέτησε τον «Σκαραβαίο»

Το τελευταίο αντίο δεν θα μπορούσε να μην έχει ρετρό διάθεση, χαρμολύπη και Beatles. Στο βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων, βλέπουμε την πορεία του αγαπημένου μας «Σκαραβαίου» από το χθες στο σήμερα πάντα με τη βοήθεια του Let it be. Μετά από 81 ολόκληρα χρόνια και αμέτρητες εκδόσεις, κρίθηκε σωστό να σταματήσει η κυκλοφορία του κάτι που μεταφράζει και τη νέα πολιτική της Volkswagen. Και εκεί που όλοι πίστευαν πως η Volkswagen δεν θα αποτίσει φόρο τιμής σε ένα από τα πιο γνωστά και συμβολικά αυτοκίνητα παγκοσμίως, βλέπουμε αυτό.

