Moto GP: Μεγάλη νίκη Βινιάλες στη Μαλαισία

Μία άνετη νίκη πανηγύρισε ο Μάβερικ Βινιάλες στο Grand Prix της Μαλαισίας, τον προτελευταίο αγώνα πριν το τέλος του πρωταθλήματος του Moto GP.

Στο βάθρο βρέθηκε επίσης ο Πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Ο Βινιάλες, ο οποίος ξεκινούσε από τη δεύτερη θέση κατάφερε να περάσει τον Φάμπιο Κουαρταρό, που έπεσε 8ος, ενώ ο Μάρκεθ με καλή εκκίνηση ανέβηκε από την 11η στην 2η θέση μέσα σε ένα γύρο.

Over 100,000 fans stand for @mvkoficial12! ?



A second win of 2019 for the Spaniard! ?#MalaysianGP ?? pic.twitter.com/MGva26iKGz