Formula 1: Θρίαμβος Μπότας στην Ιαπωνία - Πρωτάθλημα και πάλι η Mercedes!

Αποτελεί όλη τη χρονιά, τον... Robin στον Batman της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον Βάλτερι Μπότας να δείχνει όποτε του δίνεται η ευκαιρία, τις εξαιρετικές του ικανότητες πίσω από το τιμόνι.

Ο Φινλανδός οδηγός με μια εξαιρετική απόδοση, άφησε πίσω του, τους πάντες και πανηγύρισε στην Ιαπωνία τη δεύτερη του νίκη στη φετινή σεζόν, μετά το Μπακού, χαρίζοντας παράλληλα και τον φετινό τίτλο του πρωταθλητή στη Mercedes!

